ГУР: під впливом військових невдач РФ змінює свою пропаганду

За даними української розвідки, режим Володимира Путіна наказав ЗМІ у пропаганді акцентувати увагу росіян на "протистоянні армії РФ усім країнам Євросоюзу та НАТО". Про це повідомляє прес-служба﻿ Головного управління розвідки у Міністерстві оборони України.

"Маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок. Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО", – ідеться в повідомленні.

У ГУР додали, що, на думку кремлівських політтехнологів, "це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику" .

"За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики", – повідомляє прес-служба ГУР.