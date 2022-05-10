НБУ купив військових облігацій ще на 30 млрд грн

Національний банк України 9 травня викупив військових облігацій на суму 30 млрд грн, оскільки підтримка бюджету Нацбанком залишається необхідним заходом в умовах війни, розв’язаної Росією, повідомляє Новое время.

В Нацбанку знову підкреслили, що підтримка з боку регулятора не може бути основним джерелом фінансування видатків уряду, та запевнили, що докладають зусиль, щоб стимулювати ринковий попит на державні цінні папери.

"Найбільший потенціал до збільшення свого портфеля ОВДП мають вітчизняні банки, ураховуючи наявну в них ліквідність. Станом на 9 травня 2022 року ліквідність банків в національній валюті становить 227 млрд грн, з яких 183 млрд грн — вкладення в депозитні сертифікати, а 44 млрд грн — кошти банків на коррахунках; в іноземній валюті - $7,3 млрд. Зокрема, залишки коштів банків на ностро-рахунках з початку війни майже не змінилися та перевищують $6 млрд" , — йдеться в повідомленні.

НБУ закликав Мінфін підвищити ставки за внутрішніми державними облігаціями, щоб стимулювати банки активніше купувати військові облігації.

"Важливим орієнтиром для таких рівнів залишаються поточні та прогнозовані темпи зростання споживчих цін. Активізація ринкових запозичень дасть змогу мінімізувати ризики для фіскального сектору та водночас зберегти макрофінансову стабільність і довіру до НБУ" , — заявили в НБУ.

Станом на 10 травня портфель військових облігацій у власності НБУ становить 100 млрд грн. Зокрема, 8 березня, 12 квітня та 20 квітня Національний банк викупив по 20 млрд грн, 27 квітня — 10 млрд грн, 9 травня — 30 млрд грн.

Крім цього, Мінфін з 24 лютого провів 27 аукціонів з продажу військових облігацій та залучив до державного бюджету 55,2 млрд грн, $144,1 млн та 176,5 млн євро.