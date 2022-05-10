Пентагон: російські військові відмовляються виконувати накази

Російські війська не досягли суттєвого прогресу в новому наступі Москви на сході Україні, частково через низький моральний стан і тому що деякі військові відмовляються підкорятися наказам, повідомляє Укрінформ.

Про це пише The Hill з посиланням на заяву високопоставленого представника Міноборони США.

"Ми все ще спостерігаємо часті повідомлення про поганий моральний стан військ, включаючи офіцерів, які відмовляються підкорятися наказам і рухатися, а також не дуже надійне командування та контроль з точки зору лідерства" , – сказав посадовець журналістам.

Зазначається, що офіцери середнього класу різного рівня, навіть до рівня батальйону, або відмовлялися виконувати накази, або "не підкоряються їм з тією самою швидкістю, яку можна було б очікувати від офіцера".

Посадовець зауважив, що окрім вирішення проблем морального стану військ, кремль намагається поповнити запаси військ і перемістити озброєння та обладнання в умовах весняної погоди.

За словами чиновника, Москва продовжує відправляти в Україну оперативні батальйонні тактичні групи (БТГ) і в країні налічується 97 таких груп, у порівнянні з 92 наприкінці минулого місяця. Кожна БТГ зазвичай складається з приблизно 700 до 800 солдатів.

"Це не дивно, що вони переміщують одну-дві БТГ із Донбасу назад до Росії для переобладнання чи поповнення запасів, а потім повертають їх назад. Це нормально" , – сказав чиновник.

Він також зазначив, що близько п’яти БТГ, які РФ додатково направила в Україну, були відправлені або на схід, або на південь.