У Києві погіршилася якість повітря: киян просять зачинити вікна
У Києві сьогодні зранку спостерігається погіршення якості повітря в деяких районах столиці. Про це написав мер Віталій Кличко.
Йдеться про Святошинський, Оболонський та Подільський райони.
"Це пов’язане з тим, що продовжується ліквідація пожеж в екосистемах Київської області. Зокрема, тліють торф'яники в Бучанському районі. Також локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Там зараз тліє трав’яний настил", - написав Кличко.
До гасіння пожеж у лісах на територіях, що перебували в тимчасовій окупації, ДСНС залучає також піротехніків, щоб обстежити під’їзні шляхи для роботи пожежно-рятувальних служб.
"Я звертаюся до киян: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гарі, - щільно зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці", - написав мер.