У Києві погіршилася якість повітря: киян просять зачинити вікна

У Києві сьогодні зранку спостерігається погіршення якості повітря в деяких районах столиці. Про це написав мер Віталій Кличко﻿.

Йдеться про Святошинський, Оболонський та Подільський райони.

"Це пов’язане з тим, що продовжується ліквідація пожеж в екосистемах Київської області. Зокрема, тліють торф'яники в Бучанському районі. Також локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Там зараз тліє трав’яний настил" , - написав Кличко.

До гасіння пожеж у лісах на територіях, що перебували в тимчасовій окупації, ДСНС залучає також піротехніків, щоб обстежити під’їзні шляхи для роботи пожежно-рятувальних служб.