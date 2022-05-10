Кулеба: якщо Україна не стане кандидатом у ЄС, то це означатиме обман

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Україна не отримає статус кандидата на вступ до ЄС, то це означатиме обман з боку Євросоюзу, і Україна не збирається це проковтнути.﻿ Про це він сказав в інтерв’ю "Financial Times, повідомляє Європейська правда.

Дмитро Кулеба прокоментував прогноз президента Франції Еммануеля Макрона про те, що на вступ України до ЄС може знадобитися "кілька років".

"Три місяці тому ця країна не мала навіть перспективи членства. Наразі вони обговорюють, скільки часу це займе" , - сказав Кулеба.

За його словами, зараз найважливішим для України буде набуття у червні статусу кандидата на членство в ЄС.

"Тоді ми сядемо з вами і вирішимо решту питань. Як. Коли і таке інше" , - додав Кулеба.

Еммануель Макрон та деякі інші лідери запропонували форми асоційованого членства для України, але Кулеба сказав, що така заміна не може задовольнити Київ.