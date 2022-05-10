ОВА: на Луганщині триває зачистка від загарбників, які перебрались через переправу

У Білогорівці на Луганщині триває зачистка території від російських загарбників, які опинилися на нашому березі, перебравшись через понтонну переправу, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зараз залишається складна ситуація, особливо в районі Білогорівки. Там, де ворог намагався створити міцну переправу і перекидати вже техніку і особовий склад в наш бік. Частково він мав успіх, але зараз всі понтонні переправи знищені, вся техніка так само знищена. І залишки особистого складу, які там залишилися, частково знищені, частково вони втікали і вже вплав переправлялися на інший бік" , - розповів очільник області.

Він зазначив, що на нашому березі опинилися близько 80 російських військових, "полювання триває, залишилося трохи", "територія майже зачищена".