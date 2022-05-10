СБУ: окупанти організували під Донецьком величезне звалище із убитих

Щоб приховати свої втрати на війні в Україні, Росія записує убитих військових до списку "безвісти зниклих". Про це повідомляє прес-центр﻿ Служби безпеки України.

"Їхні тіла складують на імпровізованих звалищах, де "двухсотих" так багато, що гори трупів досягають двох метрів заввишки", – ідеться в повідомленні.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

"Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…", – розповідає ворожий загарбник своїй дружині з "ДНР".

За його словами, це звалище організували прямо під окупованим Донецьком. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки. Окупант, чию розмову було перехоплено СБУ, дізнався про це, тому що там його знайома відшукала тіло свого брата.

СБУ закликає батьків, дружин і рідних окупантів зробити все можливе, щоб їхні близькі не йшли на цю війну та не гнили на полігоні просто неба.