Литва визнала РФ державою, яка підтримує та здійснює тероризм

Сейм Литовської Республіки у вівторок, 10 травня, визнав Росію терористичною державою, а її дії - геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію було підтримано одноголосно.

Про це написав голова﻿ ВР Руслан Стефанчук﻿.

"Литва визнала дії РФ в Україні - геноцидом Українського народу! Дякую Спікерці Сеймасу Вікторії Чміліте-Нільсен та всім депутатам за одноголосне ухвалення цього історичного рішення" , - написав він.

У документі﻿ також йдеться про те, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, а міжнародне співтовариство має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти України.