Литва визнала РФ державою, яка підтримує та здійснює тероризм
Сейм Литовської Республіки у вівторок, 10 травня, визнав Росію терористичною державою, а її дії - геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію було підтримано одноголосно.
Про це написав голова ВР Руслан Стефанчук.
"Литва визнала дії РФ в Україні - геноцидом Українського народу! Дякую Спікерці Сеймасу Вікторії Чміліте-Нільсен та всім депутатам за одноголосне ухвалення цього історичного рішення", - написав він.
У документі також йдеться про те, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, а міжнародне співтовариство має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти України.
"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм", - йдеться в резолюції.