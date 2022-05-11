Реєстри відкрили: ціни на квартири у Києві, Львові та Івано-Франківську

Купувати та продавати квартири можна у містах, де не точаться бойові дії. Але угод немає. Продавці не квапляться знижувати ціни, а покупці чекають на закінчення війни, повідомляє Новое время.

З-за кордону дзвонять потенційні покупці і запитують, чи з’явилися в Києві квартири по $25−30 тис., розповідає директор агентства нерухомості Брок-Ріелті Дмитро Корчев.

"Але таких цін і близько немає" , — розводить він руками.

Хоча ринок нерухомості повертається до життя. Наприкінці квітня Кабмін дозволив нотаріусам реєструвати угоди купівлі-продажу. Але не всім. У тимчасово окупованих Херсоні, Мелітополі та деяких районах Харківської області продати чи купити житло неможливо. А київські нотаріуси, як і раніше, можуть реєструвати угоди лише на території столиці та області. Військові дії поки що не вплинули на вартість нерухомості.



Чи не час для покупки

Ринок нерухомості зупинився 24 лютого одночасно із початком бойових дій. 24 квітня Кабмін ухвалив постанову № 480, яка дозволяє нотаріусам реєструвати угоди купівлі-продажу житла.

У Києві доступ до реєстрів відкрився 2 травня, каже Корчов. У західних регіонах наприкінці минулого тижня, а на сході, за словами ріелторів, нотаріуси не поспішають підключатися до реєстрів.

Чи є угоди?

"Ринок стоїть — роботи немає" , — каже київський ріелтор Ганна Грищенко.

Потенційні покупці навіть не дзвонять, уточнюють співрозмовники НВ. Така сама ситуація і на сході країни, а у Львові переселенці вважають за краще орендувати квартири, каже ріелтор Олена Давидова.

"У місті ніде припаркуватися, багато приїжджих, але люди не готові витрачатися на покупку житла" , — говорить Давидова.

Особливо після того, як Львів почали бомбити.

В Івано-Франківську ринок оживає.

"Потенційні покупці дзвонять, ходять на перегляди, але угод поки що немає" , — каже співробітник АН Ріелтор Роман Глушко.

Він розповідає, що, як правило, житло дивляться приїжджі зі східних областей.

"Вони розуміють, що найближчим часом не повернуться додому та готові купувати квартири. Потенційні покупці цікавляться житлом середнього сегменту, частіше — у новобудовах" , — зазначає Глушко.

Скільки коштує житло

Ціни на квартири у Києві не змінилися, визнає Корчов із Брок-Ріелті. У середньому квартири в спальних районах міста коштують $1,2−1,3 тис. за кв.

У Львові квартири, як і раніше, продаються у середньому по $800−900 за кв. м, розповідають співрозмовники НВ. Наприклад, 1-кімнатна кв. на вул. Коперника з гарним ремонтом коштує $44 тис. Стільки ж просять за 2-кімн. квартиру площею 66 кв м у будинку на вул. Братів Міхновських у Залізничному районі. Правда, квартира знаходиться на першому поверсі двоповерхівки, а її стан описується як " задовільне".

А ось в Івано-Франківську продавці, відчувши зростаючий інтерес, підняли ціни на квартири на 5−10%, каже Глушко. Зараз 1-кімн. квартиру в новобудові - найзатребуванішій у переселенців категорії житла — можна купити за $36 тис. з ремонтом, 2-кімн. — За $ 47 тис., а ціни на 3-кімн. стартують із $55 тис.

Ринок житла, за прогнозами опитаних ріелторів, почне оживати лише після завершення воєнних дій.

"Покупці бояться купити квартиру, а в будинок потрапить снаряд — і ні житла, ні грошей" , — каже Давидова зі Львова.

Але навіть невелике пожвавлення спричинить зростання цін на житло. У Києві продавці мають намір чекати і не дають знижок на свої квартири, додає Корчев. Але про підвищення цін поки не йдеться.