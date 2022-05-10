Угорщина підтвердила, що переговори щодо нафтових санкцій просунулися вперед

Переговори прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Євросоюзу Урсулою фон дер Ляйєн про запропоновані санкції щодо імпорту російської нафти на думку обох сторін просунулися вперед, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Орбан блокує санкції ЄС, посилаючись на залежність Угорщини від російських енергоресурсів.

"Ми досягли певного прогресу, можна сказати, зробили невеликий крок уперед. Однак нам потрібно зробити набагато більше, щоб ми потенційно змінили нашу позицію" , – заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто після завершення переговорів.

Фон дер Ляйєн сказала після зустрічі, що вона зкличе віртуальну конференцію, щоб "зміцнити регіональну співпрацю у галузі нафтової інфраструктури".

"Переговори з Орбаном "допомогли прояснити питання, пов'язані із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота" , – написала вона у Twitter.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії через її вторгнення в Україну передбачає заборону на російську сиру нафту протягом наступних шести місяців.

Минулого тижня Орбан заявив, що ніщо інше, як п'ятирічне звільнення резервів та мільярди доларів для покриття витрат на капітальний ремонт енергетичної галузі Угорщини, не змусять його підтримати новий пакет санкцій.

Він сказав, що йому потрібно бути впевненим, що Угорщина зможе отримувати достатньо енергії з альтернативних джерел, щоб задовольнити свої потреби.