Голова МЗС Нідерландів прибув в Україну

Сьогодні в Україну з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Вопке Гукстра, він відвідав Ірпінь. Про це міністр написав у своєму Twitter.

"Розбомблені будинки і будівлі ілюструють вплив війни на життя чоловіків, жінок і дітей, що тут живуть. Ці дії не можуть залишатися безкарними. Нідерланди сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості" , - написав він.

За його словами, Нідерланди роблять свій внесок у розслідування Міжнародного кримінального суду та слідчої комісії ООН, а також за рахунок направлення групи судово-медичних експертів до України.

Глава МЗС Нідерландів зазначив, що в нього та Анналени Бербок далі запланована зустріч з українським урядом.

Делегацію супроводжував голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.