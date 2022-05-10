Гайдай: росіяни вивезли всю техніку зі шкіл та лікарні в Кремінній

Російські військові після окупації міста Кремінна у Луганській області вивезли в Росію всю сучасну техніку та обладнання зі шкіл та лікарні.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿.

"Після окупації міста, на плацу Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії" окупанти повісили свою ганчірку, вишкребли з фасаду напис "Слава Україні" і обчистили всі приміщення", – написав Гайдай.

Зокрема, він повідомив, що всю сучасну техніку окупанти вивезли до РФ.



"Окрім того, брали, що до вподоби, з казарм, їдальні, складських приміщень. Росіяни обстежили кожен сантиметр освітнього закладу. Школи міста теж "звільнили" від майна", – додав голова ОВА.

За словами Гайдая, так само сталося і з медичним містечком – росіяни вже в перші дні окупації почали демонтувати обладнання та перевозити до Луганська чи Росії.