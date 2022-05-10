Держприкордонслужба: окупанти обстріляли Чернігівську область некерованими ракетами

Російські літаки окупантів обстрілювали некерованими ракетами прикордонні території Чернігівської області, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

В службі зазначили, що агресор здійснив кілька пусків на глибину до пів кілометра від лінії державного рубежу по території Новгород-Сіверського та Корюківського районів Чернігівської області.

"Ракети розірвалися у лісистій місцевості та у полі і спричинили займання сухостою, які прикордонники оперативно загасили та не дали вогню поширитися" , — йдеться у повідомленні.

Унаслідок вказаних обстрілів жертв немає.