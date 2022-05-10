ОВА: у Дніпропетровській області скоротили комендантську годину

У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину. ﻿Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Відсьогодні (комендантська година - ред.) діятиме з 23:00 до 05:00" , - повідомив у Telegram-каналі глава ОВА.

У розпорядженні зазначається, що в цей період забороняється перебування на вулиці та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток.

Фото: розпорядження голови Дніпропетровської ОВА про зміну дії комендантської години (t.me/dnipropetrovskaODA)

Доповнено. У Рівненській та Івано-Франківській областях комендантська година також буде тривати з 23:00 до 5:00. Про це повідомили очільники ОВА.