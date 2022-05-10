ОВА: у Дніпропетровській області скоротили комендантську годину
У Дніпропетровській області скоротили комендантську годину. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Відсьогодні (комендантська година - ред.) діятиме з 23:00 до 05:00", - повідомив у Telegram-каналі глава ОВА.
У розпорядженні зазначається, що в цей період забороняється перебування на вулиці та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток.
Доповнено. У Рівненській та Івано-Франківській областях комендантська година також буде тривати з 23:00 до 5:00. Про це повідомили очільники ОВА.