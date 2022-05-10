Кличко розповів, скільки людей наразі у Києві

Близько 2,5 млн людей нині перебувають у Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, що кількість людей підраховують за допомогою операторів мобільного зв'язку.

"Сьогодні ми можемо підрахувати кількість телефонів у нашому місті. Приблизна кількість - 2,5 млн. киян уже в місті. До війни 3,5 млн людей перебували в столиці" , - сказав Кличко.

Він зазначив, місто уже повертається до нормального життя, однак його не можна назвати тим, яке було.

Зокрема, залишається загроза обстрілів міста, а деякі станції метро використовують як бомбосховища. Також у столиці ще є багато блокпостів та деякі території заміновано.