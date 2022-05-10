Валютний ринок в умовах війни: день 76-й

У вівторок, 10 травня, робота міжбанківського валютного ринку продовжується в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, минулої п'ятниці, 6 травня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зменшився на 16,88 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 142,70 млн. доларів. Операцій у доларах США пройшло на 81,40 млн. доларів, а в євро – на 61,29 млн. доларів в еквіваленті, що у 2,2 рази більше, ніж напередодні.

За даними Нацбанку, 6 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів перевищив обсяг заявок на покупку на 28,2 млн. доларів: на 187,6 млн. доларів було подано заявок на покупку і на 215,8 млн. доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,8917 гривень, а продають по 31,2006 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 10 травня зріс на 11300,6 млн. і склав 54 975,4 млн. гривень.

Сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам будуть запропоновані три випуски ОВДП у гривні терміном на 3, 6 місяців та 1,5 року. Нагадаємо, тижнем раніше Мінфін розмістив таких цінних паперів на суму 7,12 млрд гривень.

Курс готівкового долара у першій половині дня вівторка досяг локального мінімуму, після чого знову пішов угору. Зокрема, у Києві в районі 12.00 цінник на продаж «американця» опустився до 33,45-33,50 гривень. На цьому рівні пожвавився попит на валюту, і на момент написання статті долар уже встиг подорожчати на 20 копійок – до 33,65-33,70 гривень. Ціни в регіонах знаходяться приблизно в тому самому діапазоні: так, в Одесі сьогодні долар продають по 33,60-33,65 гривні, Хмельницькому – по 33,70, а у Вінниці – по 33,80 гривні.

Євро на FOREX у вівторок торгується у вузькому діапазоні 1,0535-1,0585 долара після чергової невдалої спроби піти нижче за 1,05, що відбулася вчора. Готівкове євро в Україні більше реагує на поведінку готівкового долара, ніж на те, що відбувається у світі. Ось і сьогодні: до обіду євро продавали по 35,60-35,70 гривень, а після обіду – вже по 35,80-35,90 гривень із тенденцією до подальшого зростання ціни.

Внаслідок різкого обвалу ціна криптовалюти №1 сьогодні вночі опустилася до 29730,40$. Саме стільки в районі 3:00 біткоїн коштував на біржі Binance. Втім, нижче 30000$ біткоїн протримався недовго: його відразу почали активно купувати, і вже до ранку цінник піднявся до 32500$. Наразі біткоїн торгується в діапазоні 31200-31800 $. Однак виключати ймовірність ще одного зниження нижче 30000$ за 1 BTC не варто.