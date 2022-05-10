На Чернігівщині посилили режимні обмеження
У Чернігівській області запровадили низку нових тимчасових обмежень, які стосуються мирного населення. Вони будуть діяти у чотирьох прикордонних районах. Про це поінформувала Державна прикордонна служба, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
Прикордонники заявили, що в межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів Чернігівської області (до 20 км від державного кордону) заборонено:
- пересування осіб та транспортних засобів,
- проведення робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 06:00 год ранку;
- здійснення будь-яких польотів безпілотних літальних апаратів,
- проведення різного роду відпочинку,
- пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах,
- носіння військової форми одягу цивільним населенням.
Варто зазначити, що порушення цих норм може призвести до кримінальної відповідальності.