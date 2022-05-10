На Чернігівщині посилили режимні обмеження

У Чернігівській області запровадили низку нових тимчасових обмежень, які стосуються мирного населення. Вони будуть діяти у чотирьох прикордонних районах.﻿ Про це поінформувала Державна прикордонна служба, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Прикордонники заявили, що в межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів Чернігівської області (до 20 км від державного кордону) заборонено:

пересування осіб та транспортних засобів,

проведення робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 06:00 год ранку;

здійснення будь-яких польотів безпілотних літальних апаратів,

проведення різного роду відпочинку,

пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах,

носіння військової форми одягу цивільним населенням.

Варто зазначити, що порушення цих норм може призвести до кримінальної відповідальності.