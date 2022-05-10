ДБР: екс-нардепа Киву оголошено у міжнародний розшук

ДБР завершило розслідування щодо колишнього народного депутата Іллі Киви та передало обвинувальний акт до суду. Киву оголосили в міжнародний розшук, повідомили﻿ в Державному бюро розслідувань﻿.

"Ілля Кива обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Слідчі ДБР зокрема встановили, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни, зазначили в ДБР.