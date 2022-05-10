НГУ: Україна шукає шляхи для порятунку захисників із "Азовсталі"

Українська влада працює застосуванням процедури екстракції поранених бійців, медиків та військових з маріупольського заводу "Азовсталь". Про це повідомляє﻿ прес-служба Нацгвардії.

"Президент України особисто, все керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з “Азовсталі” і продовжують працювати над застосуванням процедури “екстракшн” щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти" , - йдеться в повідомленні.

Маріуполь захищають: ОЗСП “Азов”, 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці та Тероборона Маріуполя.

Зазначається, що в умовах активних бойових дій влада не може розкривати деталі воєнних та гуманітарних операцій.



"Ми не можемо надавати жодної важливої інформації про поточні операції. І за умов воєнного стану інакше не можна. Окрім того, що це розкриття планів для ворога, ще й з’являються різні фейки та дезінформація, що зводить нанівець цю роботу" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, захисники Маріуполя неодноразово закликали владу до застосування до них процедури екстракції.

Процедура "екстракшн" передбачає переміщення людей з території, що знаходиться під контролем супротивника, та їх доставки на територію третьої країни.