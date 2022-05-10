Кулеба про нафтове ембарго: зволікання неприпустимо

Зволікання з прийняттям шостого пакету санкцій проти Росії неприпустимо. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, із посиланням на його прес-конференцію, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

При цьому, каже він, аргументи, що нафтове ембарго зруйнує економіку Угорщини або іншої країни, надумані.

"Сподіваємося, що найближчими днями рішення буде знайдено. Якщо ні, то можна буде зробити один висновок-Угорщина просто підіграє РФ в спробах зберегти нафтовий ринок в ЄС" , - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Євросоюз обговорює шостий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, основною проблемою стала позиція кількох країн, включаючи Угорщину, щодо нафтового ембарго щодо російської нафти.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила за підсумками зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, що є прогрес, пов'язаний із санкціями проти РФ і енергетичною безпекою.