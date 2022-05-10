Посол: Угорщина не блокуватиме вступ України до НАТО та ЄС

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що його країна не блокуватиме вступ України до НАТО та ЄС, повідомляє Укрінформ.

"Якщо говорити про прагнення Україні вступити в НАТО, ми ніколи не були проти цього. Тому, якщо Україна все ще хоче вступити до лав Альянсу, ми не будемо проти цього" , - сказав посол в інтерв'ю телеканалу "Еспресо".

Також Ійдярто заявив, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його.

Як повідомлялося, 5 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина засуджує напад Росії на Україну і закликає до негайного розслідування усіх можливих воєнних злочинів.