Гайдай: у Сєвєродонецьку перебито газопровід, місто залишилося без газу

Російські окупанти перебили магістральний газопровід у Сєвєродонецьку Луганської області, унаслідок чого місто залишилося без газу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿.

Удень 10 травня окупанти вкотре обстрілювали Сєвєродонецьк з артилерії та систем залпового вогню.

"Далеко не в усіх будинках, але у старих районах у багатьох будинках блакитне паливо було. Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду. Наразі магістральний газопровід перебито та розгерметизовано. Для запобігання більш серйозній аварії ГРС перекрито. Газу в місті нема" , - написав голова ОВА.

Гайдай наголосив, що газопостачання — єдина комунікація, що працювала у місті після російських обстрілів.

