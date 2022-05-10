Електромонтеру "Азовсталі" оголосили підозру у держзраді

Житель Маріуполя Донецької області, який показав окупаційним військам про розташування підземних приміщень металургійного комбінату "Азовсталь", що утримуються українськими військовими та нацгвардійцями, отримав підозру в державній зраді в умовах воєнного стану та колабораціонізмі, повідомляє Дело.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, чоловікові інкримінують частину 2 статті 111 і частину 6 статті 111-1 Кримінального кодексу. За даними слідства, підозрюваний передав ворогові інформацію про розташування підземних тунелів, сховищ та комунікацій на території "Азовсталі".

"З початку військової агресії РФ тунелі використовуються захисниками, які тримають оборону міста і ведуть бойові дії з російськими військами та представниками псевдореспублік, а також цивільними громадянами, що знаходяться там" , - пояснюють в ОГП.

Отриману від підозрюваного інформацію загарбники зафіксували на відео та поширили в інтернеті з метою пропагандистської діяльності та демотивації захисників Маріуполя.

Оскільки чоловік продовжує перебувати на тимчасово окупованій військами РФ території, про підозру йому повідомлено заочно. Розслідування справи веде Головне управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури та ОГП.