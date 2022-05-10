Розвідка: окупанти вивозять українське зерно до Сирії

Окупанти продовжують вивозити викрадене в Україні зерно. Про це інформувало Головне управління розвідки МО України, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що значна частина викрадених з України зернових знаходиться на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш ймовірна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатися до інших країн Близького Сходу.

Також повідомляється, що з Енергодару у напрямку Кам'янки під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим.

У селі Волохів Яр на Харківщині колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози вирушають до російського кордону.

Крім того, 1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) із Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.

Зазначається, що окрім зерна окупанти вивозять до Криму великі обсяги викрадених в Україні овочів – буряк, картоплю, капусту.

Російські окупанти з початку війни викрали з чотирьох тимчасово окупованих регіонів України сумарно 400 тисяч тонн зернових культур – третину від запасів, що зберігалися на цих територіях.