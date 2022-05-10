Горсовет: жителей Изюма невозможно обеспечить едой и лекарствами
Через дії російських окупантів ситуація в Ізюмі, що на Харківщині, залишається дуже складною. Гуманітарна ситуація у місті критична, адже туди неможливо завезти ліки та продукти, повідомляє 24 Канал.
Про це каналу розповів секретар Ізюмської міської ради Костянтин Петров. Якщо ж говорити про бої українських військових з окупантами, то у самому Ізюмі вже не так "гаряче", оскільки вони тривають за межами міста.
За словами Петрова, наразі в Ізюмі залишаються приблизно 12 – 14 тисяч людей.
"Гуманітарна ситуація дуже складна, оскільки завезти туди продукти та ліки неможливо", – зазначив секретар міськради.
Також у місті майже немає зв'язку. Раніше були місця, куди місцеві жителі могли виходити й хоч якось зв'язуватися зі своїми рідними. Іноді зв'язок таки з'являється, але це лише поодинокі випадки.
"Взагалі там повністю відсутні комунальні послуги: електропостачання, газ, вода. Цього всього немає у місті", – розповів Петров.