Горсовет: жителей Изюма невозможно обеспечить едой и лекарствами

Через дії російських окупантів ситуація в Ізюмі, що на Харківщині, залишається дуже складною. Гуманітарна ситуація у місті критична, адже туди неможливо завезти ліки та продукти, повідомляє 24 Канал.

Про це каналу розповів секретар Ізюмської міської ради Костянтин Петров. Якщо ж говорити про бої українських військових з окупантами, то у самому Ізюмі вже не так "гаряче", оскільки вони тривають за межами міста.

За словами Петрова, наразі в Ізюмі залишаються приблизно 12 – 14 тисяч людей.

"Гуманітарна ситуація дуже складна, оскільки завезти туди продукти та ліки неможливо" , – зазначив секретар міськради.

Також у місті майже немає зв'язку. Раніше були місця, куди місцеві жителі могли виходити й хоч якось зв'язуватися зі своїми рідними. Іноді зв'язок таки з'являється, але це лише поодинокі випадки.