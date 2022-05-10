Мер Маріуполя: близько 100 тис містян чекають евакуації

У Маріуполі на евакуацію чекають ще 100 тисяч мирних жителів. Про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на мера Вадима Бойченка.

«У Маріуполі на евакуацію чекають ще 100 тисяч людей. Саме стільки жителів ще залишаються у Маріуполі. Їм необхідно дати шанс на безпечну евакуацію. Для цього повинен бути стійкий режим тиші, який часто порушують російські окупанти. Про це розповів Ukraine Media Center міський голова Вадим Бойченко» , – йдеться у повідомленні.

Організувати місію дуже складно, але «ми маємо разом із міжнародною спільнотою робити все можливе для цього», зазначив мер Маріуполя.

Бойченко висловив подяку президенту України Володимиру Зеленському, ООН, Червоному Хресту та безпосередньо віцепрем'єр-міністру – міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірині Верещук – за те, що вони роблять «все можливе та надможливе, щоб евакуаційна місія тривала».