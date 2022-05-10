МЗС РФ погрожує Фінляндії "усіма заходами" через НАТО

У МЗС Росії заявили, що входження Фінляндії до НАТО не зміцнить безпеку країни. У цьому випадку російські військові розглядатимуть "усі необхідні заходи", повідомляє Корреспондент.

Про це заявив РосЗМІ заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко. При цьому він не уточнив, про які заходи йдеться.

"Зрозуміло, що з точки зору безпеки ми не залишатимемося байдужими. Наші військові розглядатимуть усі необхідні заходи, які будуть потрібні для забезпечення законних інтересів оборони" , - заявив Грушко.

Він додав, що "це не зміцнить безпеку ні самої Фінляндії, ні самого НАТО".