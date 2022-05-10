У МО Білорусі заявили про розгортання військ на кордоні з Україною
Начальник Генерального штабу ЗС Білорусі – перший заступник міністра оборони Віктор Гулевич заявив про старт другого етапу перевірки сил реагування армії. Йдеться про розгортання військ на кордоні з Україною, повідомляє Корреспондент.
"У рамках другого етапу перевірки сил негайного реагування на Західний та Північно-західний операційні напрями висунуто батальйонно-тактичні групи. Для їх посилення висуваються підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, які забезпечуватимуть їхнє бойове функціонування", - цитує видання "Белта" слова Гулевича.
За його словами, ЗСУ нібито створили угруповання чисельністю до 20 тисяч людей на Південному напрямку.
"Створене Збройними силами України угруповання на Південному операційному напрямку загальною чисельністю до 20 000 осіб також вимагає від нас реакції. З метою забезпечення безпеки Республіки Білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках", - заявив начальник Генерального штабу ЗС Білорусі.