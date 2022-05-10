У МО Білорусі заявили про розгортання військ на кордоні з Україною

Начальник Генерального штабу ЗС Білорусі – перший заступник міністра оборони Віктор Гулевич заявив про старт другого етапу перевірки сил реагування армії. Йдеться про розгортання військ на кордоні з Україною, повідомляє Корреспондент.

"У рамках другого етапу перевірки сил негайного реагування на Західний та Північно-західний операційні напрями висунуто батальйонно-тактичні групи. Для їх посилення висуваються підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, які забезпечуватимуть їхнє бойове функціонування" , - цитує видання "Белта" слова Гулевича.

За його словами, ЗСУ нібито створили угруповання чисельністю до 20 тисяч людей на Південному напрямку.