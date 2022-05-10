Держстат зазначив сповільнення зростання споживчих цін

У квітні зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до 3,1% з 4,5% у березні, проте перевищило 1,6% у лютому та 1,3% – у січні. Про це у вівторок, 10 травня, поінформувала Державна служба статистики, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що у квітні минулого року інфляція становила 0,7%, тому у річному вимірі за підсумками квітня цього року вона зросла до 16,4% з 13,7% за підсумками березня, 10,7% – за підсумками лютого та 10% – за підсумками січня, зазначило відомство.

Базова інфляція за минулий місяць також зменшилася до 3% із 3,8% у березні. Проте з урахуванням 0,7% у квітні 2021 року в річному вимірі вона збільшилася до 13% з 10,5% за підсумками березня, 8,2% – за підсумками лютого та 7,6% – за підсумками січня.

З початку цього року, за перші чотири місяці, інфляція в Україні склала 10,9%, а базова – 8,1%, уточнив Держстат.

Нацбанк України, як повідомив його голова Кирило Шевченко, очікував збільшення інфляції за підсумками квітня до 15,9%.

Раніше в Нацбанку повідомляли, що уникнути зростання цін неможливо, і до кінця року інфляція може перевищити 20%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін у березні прискорилося до 4,5% з 1,6% у лютому, 1,3% - у січні та 0,6% - у грудні минулого року.