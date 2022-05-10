В ОП висловилися проти альтернативи членства в ЄС для України

Офіс президента України назвав спроби західних політиків запропонувати альтернативу вступу країни в ЄС "хорошою міною при поганій грі". В ОП підкреслили, що українці гинуть за європейський вибір.﻿ Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Хороша міна при поганій грі - так виглядають спроби окремих західних політиків підмінити членство України в ЄС символічними форматами" , - написав у своєму Twitter Подоляк.

Радник глави ОП підкреслив, що десятки тисяч українців заплатили життями за європейський вибір, а не заради "нової серії гри в наперстки".

"Україна повинна отримати статус країни-кандидата" , - підсумував він.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив про альтернативний варіант інтеграції в ЄС, крім приєднання. За його словами, це таким форматом може стати "європейська політична спільнота".

Раніше Макрон заявляв, що вступ України до ЄС може зайняти десятиліття.