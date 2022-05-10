Чехію замість РФ включили до Ради ООН з прав людини

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за включення Чехії до складу Ради Всесвітньої організації з прав людини. Вона займе місце Росії, яка була виключена з Ради у квітні цього року.﻿ Про це йдеться у заяві Ради ООН, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Генеральна Асамблея ООН обрала Чеську Республіку на місце в Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року" , - інформує Рада ООН у Twitter.

Чехія засідатиме в Раді ООН з прав людини до 31 грудня 2023 року.

Рада ООН з прав людини - орган ООН, що об'єднує 47 країн, який просуває і захищає права людини в усьому світі і розглядає порушення цих прав.

Зупинку членства РФ в РПЛ ООН схвалила 7 квітня Генеральна Асамблея після повідомлень про вбивства мирних жителів в Україні російськими військами.

Тоді на голосуванні виключення Росії підтримали 93 країни, 24 виступили проти і ще 58 утрималися.