Чехію замість РФ включили до Ради ООН з прав людини
Генеральна Асамблея ООН проголосувала за включення Чехії до складу Ради Всесвітньої організації з прав людини. Вона займе місце Росії, яка була виключена з Ради у квітні цього року. Про це йдеться у заяві Ради ООН, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Генеральна Асамблея ООН обрала Чеську Республіку на місце в Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року", - інформує Рада ООН у Twitter.
Чехія засідатиме в Раді ООН з прав людини до 31 грудня 2023 року.
Рада ООН з прав людини - орган ООН, що об'єднує 47 країн, який просуває і захищає права людини в усьому світі і розглядає порушення цих прав.
Зупинку членства РФ в РПЛ ООН схвалила 7 квітня Генеральна Асамблея після повідомлень про вбивства мирних жителів в Україні російськими військами.
Тоді на голосуванні виключення Росії підтримали 93 країни, 24 виступили проти і ще 58 утрималися.