Україна зупинила транзит газу через станцію "Сохранівка"

ТОВ "Оператор ГТС України" змушене призупинити транзит газу через ГІС "﻿Сохранівка﻿". Про це інформувала пресслужба компанії, повідомляє Укрінформ.

"Оператор ДМС України (ВДТСУ) повідомляє про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГІС "Сохранівка" та прикордонне компресорну станцію (КС) "Новопсков", які розташовані на окупованій території" , - йдеться у заяві.

Зазначається, що наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС "Новопсков" та іншими активами, розташованими на тичасово окупованих російськими загарбниками територіях. Крім того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи.

У компанії підкреслили, що дії російських військових згідно з чинним транзитним контрактом є обставинами непереборної сили (форс-мажор), які унеможливлюють виконання зобов’язань на точці з’єднання ГВС "Сохранівка", а також прикордонній компресорній станції "Новопсков".

"З урахуванням вищезазначеного ОГТСУ інформує, що з 07:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання «Сохранівка» здійснюватися не буде" , - повідомили в ОГТСУ.

При цьому для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання «Сохранівка» на фізичну точку з’єднання «Суджа», яка знаходиться на контрольованій Україною території.

Наголошується, що компанія неодноразово повідомляла ПАТ "Газпром" про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих росією, та вимагала зупинити втручання в роботу об’єктів, але ці звернення були проігноровані.

Як повідомлялося, у квітні ОГТСУ зафіксував втручання російських військових в операційну роботу компресорної станції "Новопсков" у Луганській області. Тоді компанія попереджала про можливість призупинки роботи станції внаслідок такого втручання, що потягне за собою зупинку транзиту через ГВС "Сохранівка".

Через КС "Новопсков" проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГВС) "Сохранівка".