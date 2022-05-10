СБУ: солдати РФ перестають довіряти своїм командирам і готуються до бунтів
Російські солдати перестають довіряти своїм командирам, хочуть їм помститися і готуються до заколотів. Про це йдеться у перехоплених СБУ телефонних розмовах окупантів, повідомляє Корреспондент.
"Вони стоять, їх обстрілюють, а командир полку такий: "Не відступати!"
Обурений батько, не вибираючи слів, радить синові йти у відмову і не ризикувати життям, а шукати спосіб помститися командирам за таке ставлення.
"Бо, хоч і пізно, але до нього дійшло, що "красиві, сильні, потужні командири - лише у телевізорі". Але ЗСУ подбає, щоб в окупантів не залишилося ні командирів, ні солдатів", - повідомляють у СБУ.