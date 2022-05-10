СБУ: солдати РФ перестають довіряти своїм командирам і готуються до бунтів

Російські солдати перестають довіряти своїм командирам, хочуть їм помститися і готуються до заколотів. Про це йдеться у перехоплених СБУ телефонних розмовах окупантів, повідомляє Корреспондент.

"Вони стоять, їх обстрілюють, а командир полку такий: "Не відступати!"

Обурений батько, не вибираючи слів, радить синові йти у відмову і не ризикувати життям, а шукати спосіб помститися командирам за таке ставлення.