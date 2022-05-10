"Укренерго" виплатило перші відсотки за "зеленими" єврооблігаціями

Державне Укренерго заплатило $28,4 млн відсотків за «зеленими» єврооблігаціями, випущеними у листопаді 2021 року на $825 млн.Про це написав у Facebook голова правління компанії Володимир Кудрицький, повідомляє Новое время.

Це перша виплата відсотків за «зеленими» облігаціями Укренерго, які були виплачені для погашення боргу перед інвесторами в сонячні та вітрові електростанції.

"Для нас одним з пріоритетів під час війни залишається виконання міжнародних зобов’язань. Власники цінних паперів отримали свої виплати згідно з графіком, визначеним умовами випуску єврооблігацій, здійсненого у листопаді 2021 року. Це був найбільший випуск єврооблігацій українських корпоративних емітентів ($825 млн) і перший випуск цінних паперів, які є одночасно інструментом для інвестицій в „зелену“ енергетику та сталий розвиток" , — написав Кудрицький.