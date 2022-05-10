Зеленський зустрівся з главами МЗС ФРН та Нідерландів

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів Анналеною Бербок та Вопкою Гукстрой, повідомляє Укрінформ.

"Змістовна зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок та міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрой. Підтримка з боку ваших країн важлива і цінна для нас. Дякую, що сьогодні ви поряд і солідарні з українським народом" , - зазначив Зеленський.

Він висловив переконання, що за такої підтримки Україна переможе.

"Я думаю, спільними силами ми зможемо перемогти. Перемогти – це повернення Україні всіх прав та свобод наших громадян на нашій території" , – зазначив під час зустрічі президент.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ Нідерландів та Німеччини Вопке Гукстра та Анналена Бербок 10 травня перебувають в Україні.