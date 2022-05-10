ЄК виділить 400 млн євро фермерським та рибним господарствам України

Європейська комісія схвалила французьку схему допомоги на суму 400 млн євро для підтримки фермерських та рибних господарств України. Про це йдеться на вебсайті відомства, повідомляє Дело.

Схема фінансової підтримки була схвалена відповідно до Тимчасових рамок державної допомоги у кризових ситуаціях. За цією схемою підтримка здійснюватиметься у формі прямих грантів.

Метою цієї схеми є покриття частини збільшених витрат на корми ферм, у тому числі які вирощують рибу.

Зокрема, допомога не перевищуватиме 35 тисяч євро на одного фермера і буде надана не пізніше 31 грудня 2022 року.