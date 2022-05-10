Заступник мера: окупанти у Маріуполі замітають сліди злочинів

Російські окупанти продовжили розбирати завали зруйнованого Драмтеатру, цим займаються російські МНСники. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Корреспондент.

"Маріуполь. Зараз. Драмтеатр. Російські окупанти продовжили розбір завалів Драматичного театру. У зв'язку з масовою відмовою маріупольців, до участі в розборах залучено робітників МНС Росії. Більше техніки, більше людей. За свідченням жителів, пакети з тілами загиблих продовжують вивозити тракторними лафетами. Найжахливіше - ми вже ніколи не дізнаємося про справжню кількість загиблих. Росія дуже швидко приховує сліди власних злочинів" , - пише Андрющенко.