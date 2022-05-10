Кличко назвав суму на відновлення Києва

На відновлення столиці від наслідків російської війни проти України знадобиться понад 70 млн євро.﻿ Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє Економічна правда.

Він зазначив, що внаслідок військової агресії Росії в Києві пошкоджені загалом 390 будівель. Із них 222 – багатоквартирні будинки.

"Ми вже визначили 20 будинків, де треба першочергово розпочати відновлювальні роботи. Аби люди могли швидше повернутися в свої оселі. Приблизна вартість цих робіт становитиме 5,8 млн євро" , — розповів Кличко.

Крім того, у місті від обстрілів та бомбардувань пошкоджені 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні, 17 закладів охорони здоров’я та 11 закладів культури.

Усього, каже Кличко, орієнтовна вартість на відновлення всіх будівель у столиці становитиме понад 70 млн євро. Міський голова зазначив, що в цьому Києву готовий допомагати Європейський банк реконструкції та розвитку.