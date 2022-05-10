Кличко назвав суму на відновлення Києва
На відновлення столиці від наслідків російської війни проти України знадобиться понад 70 млн євро. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє Економічна правда.
Він зазначив, що внаслідок військової агресії Росії в Києві пошкоджені загалом 390 будівель. Із них 222 – багатоквартирні будинки.
"Ми вже визначили 20 будинків, де треба першочергово розпочати відновлювальні роботи. Аби люди могли швидше повернутися в свої оселі. Приблизна вартість цих робіт становитиме 5,8 млн євро", — розповів Кличко.
Крім того, у місті від обстрілів та бомбардувань пошкоджені 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні, 17 закладів охорони здоров’я та 11 закладів культури.
Усього, каже Кличко, орієнтовна вартість на відновлення всіх будівель у столиці становитиме понад 70 млн євро. Міський голова зазначив, що в цьому Києву готовий допомагати Європейський банк реконструкції та розвитку.