СБУ підозрює депутата із Сумщини у держзраді

СБУ затримала на Сумщині місцевого депутата, який, за даними слідства, активно допомагав військам РФ і закликав громадян переходити на бік окупантів. Про це йдеться у заяві прессужбі СБУ, повідомляє Новое время.

"Служба безпеки України в Охтирському районі викрила депутата районної ради за держзраду: чиновник під час тимчасової окупації Тростянця активно допомагав ворогові та закликав громадян переходити на бік загарбників" , — інформує пресслужба.

За даними слідства, під час окупації Тростянця він з власної ініціативи налагодив контакт з офіцерами збройних сил Росії та запропонував свою допомогу та сприяння.

СБУ повідомляє, що депутат забезпечував ворога продуктами харчування та предметами першої необхідності, безперебійним енергопостачанням у місцях дислокації, допомагав орієнтуватися на місцевості, а також поширював через інтернет заклики до жителів Сумщини щодо підтримки дій окупантів.

Правоохоронці затримали чоловіка за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 111 КК про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України та державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.