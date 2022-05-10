Держспецзв'язку: зловмисники підробили сайт сервісцентру МВС

Працівники кіберполіції виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт із надання сервісних послуг.﻿ Про це поінформувало Держспецзв'язку, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Зазначається, що підроблені ресурси зловмисники "просували" за допомогою реклами у соцмережах. Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних серії та номера посвідчень.

"Імовірно, надалі зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних" , - йдеться у повідомленні.

Зокрема, поряд із цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.

Також повідомляється, що з незаконного обігу було вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень. Роботу 5 фішингових вебресурсів наразі заблоковано.

Щоб не стати жертвою фішингу, потрібно: