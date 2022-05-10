Держспецзв'язку: зловмисники підробили сайт сервісцентру МВС
Працівники кіберполіції виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт із надання сервісних послуг. Про це поінформувало Держспецзв'язку, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
Зазначається, що підроблені ресурси зловмисники "просували" за допомогою реклами у соцмережах. Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних серії та номера посвідчень.
"Імовірно, надалі зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, поряд із цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.
Також повідомляється, що з незаконного обігу було вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень. Роботу 5 фішингових вебресурсів наразі заблоковано.
Щоб не стати жертвою фішингу, потрібно:
- не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
- не вводити конфіденційні дані на підозрілих ресурсах;
- уважно перевіряти URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.