Річна інфляція в Україні пришвидшилася

Зростання споживчих цін у квітні пришвидшилося до 16,4% у річному вимірі, передусім через подорожчання продовольства, повідомляє Економічна правда.

За даними Держстату, за місяць, у порівнянні з березнем, інфляція становила 3,1%, а з початку року – 10,9%.

Базова інфляція, яка не враховує короткострокових коливань цін, у квітні становила 3% у квітні проти березня, а з початку року – 8,1%. Протягом місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,2%. Найбільше (на 18,2–12,5%) подорожчали рис, фрукти та продукти переробки зернових.

На 8,6–3,1% зросли ціни на макарони, овочі, рибу, безалкогольні напої, соняшникову олію, масло. Водночас на 28,4% подешевшали яйця. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 4,8%, переважно через подорожчання алкоголю. Ліки у квітні зросли в ціні 4,6%.

Підвищення ціни на транспорт на 2,1% в основному спричинено зростанням цін на велосипеди на 6,0%, проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 3,1% та 2,7% відповідно.