Байден назвав Путіна винуватцем зростання споживчих цін у США

Президент США Джо Байден звинуватив Володимира Путіна в зростанні цін на паливо і продукти на американському ринку. Він також зазначив, що Вашингтон шукає можливість повернути українське зерно на світові біржі.﻿ Про це заявив Байден під час свого виступу, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"У березні зросли ціни на паливо, це через Путіна. Через нього також піднялися ціни на продукти у нас" , - сказав Байден.

Американський президент заявив, що США зараз знаходяться в найсильнішому становищі і здатні впоратися з інфляцією. За його словами, знизити ціни на продукти у світі цілком реально. Байден додав, що в Україні знаходиться близько 20 млн тонн зерна, і їх виведення на світові ринки сприятиме зниженню цін.

"Ми вивчаємо способи, яким чином повернути це зерно на світовий ринок" , - підкреслив Байден.

Байден вже не вперше звинувачує Путіна в зростанні цін на світових ринках. У квітні американський президент зазначив, що в США домогосподарства зіткнулися з більш високою вартістю газу.

Відзначимо, в березні інфляція в США прискорилася до максимуму за 40 років.