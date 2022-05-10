Фінляндія та Швеція готуються подати заявки до НАТО наступного тижня

Фінляндія та Швеція можуть подати свої заявки на вступ до НАТО вже наступного тижня. Про це пише Helsingin Sanomat з посиланням на свої джерела, повідомляє Європейська правда.

У четвер цього тижня президент Фінляндії Саулі Ніїністе та прем'єр Санна Марін повинні вперше висловити свої позиції щодо вступу Фінляндії до НАТО.

У суботу мають оголосити про свою позицію соціал-демократи – партія Санни Марін – і з того часу позиції всіх ключових політсил у парламенті будуть відомі.

Рішення президента та уряду має бути прийняте у неділю, 15 травня. Після цього депутати розглянуть ще одну доповідь щодо перспектив членства, що не займе багато часу.

У Швеції, наскільки відомо, рішення планують ухвалити також 15 травня, проте спрогнозувати конкретну дату, коли можуть бути подані заявки обох країн, складно.

Фінляндія та Швеція протягом весни тісно координували свої дії та підлаштовувалися одна під одну, щоб рішення було готове приблизно одночасно.

Як повідомлялося, 10 травня оборонний комітет парламенту Фінляндії опублікував висновок, що членство Фінляндії в НАТО є найкращим рішенням для її безпеки.