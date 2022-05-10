Глава Донецької ОВА: росіяни за день убили 3 цивільних

У вівторок внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули троє мирних жителів, ще троє отримали поранення. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 10 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області: у Мар'їнці, Авдіївці та Калиновому. Ще троє людей отримали поранення" , - написав Кириленко в Telegram.

Глава Донецької ОВА також повідомив, що вдалося уточнити інформацію про 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці.

Він також додав, що поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.