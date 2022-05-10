Маск пообіцяв розблокувати Трампа в Twitter

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що розблокує аккаунт колишнього президента США Дональда Трампа в Twitter. Підприємець додав, що такі заборони підривають довіру до соцмережі.﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Я вважаю, що блокування Дональда Трампа було неправильним. Я думаю, що це було помилкою, тому що це відштовхнуло більшу частину прихильників колишнього президента" , - цитує газета заяву Маска.

Підприємець додав, що блокування аккаунта Трампа було "морально поганим рішенням". За його словами, постійні заборони підривають довіру до Twitter.

"Якщо є неправильні і погані твіти, їх слід або видалити, або зробити невидимими, і призупинення - тимчасове призупинення - доречна, але не назавжди" , - уточнив Маск.

У січні 2021 року керівництво компанії Twitter назавжди заблокувала акаунт Трампа. Аналогічні рішення прийняли платформа YouTube, соціальні мережі Facebook і Instagram.

Наприкінці квітня Ілон Маск завершив операцію з придбання Twitter за 44 млрд доларів. На початку травня стало відомо про те, що підприємець тимчасово займе пост гендиректора соцмережі.