Маск пообіцяв розблокувати Трампа в Twitter
Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що розблокує аккаунт колишнього президента США Дональда Трампа в Twitter. Підприємець додав, що такі заборони підривають довіру до соцмережі. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
"Я вважаю, що блокування Дональда Трампа було неправильним. Я думаю, що це було помилкою, тому що це відштовхнуло більшу частину прихильників колишнього президента", - цитує газета заяву Маска.
Підприємець додав, що блокування аккаунта Трампа було "морально поганим рішенням". За його словами, постійні заборони підривають довіру до Twitter.
"Якщо є неправильні і погані твіти, їх слід або видалити, або зробити невидимими, і призупинення - тимчасове призупинення - доречна, але не назавжди", - уточнив Маск.
У січні 2021 року керівництво компанії Twitter назавжди заблокувала акаунт Трампа. Аналогічні рішення прийняли платформа YouTube, соціальні мережі Facebook і Instagram.
Наприкінці квітня Ілон Маск завершив операцію з придбання Twitter за 44 млрд доларів. На початку травня стало відомо про те, що підприємець тимчасово займе пост гендиректора соцмережі.