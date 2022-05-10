Разумков повідомив про смерть Леоніда Кравчука
Перший президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня. Про це пишуть "Українські Новини", з посиланням на джерело у родинному колі експрезидента.
Повідомляється, що Кравчук помер сьогодні о 17.00 за київським часом після тривалої хвороби.
Колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба також підтвердив смерть Кравчука.
Колишній спікер Верховної Ради, нардеп Дмитро Разумков, також повідомив про смерть першого президента України.
"Саме під час його головування парламент прийняв Акт проголошення незалежності України. Саме Леонід Макарович не побоявся і першим узяв на себе управління великою державою у непростий час початку 90-х. Його життя було наповнене різними знаковими подіями та рішеннями. Проте він до останнього залишався вірним. своїй країні і прагнув своїм досвідом і знаннями зробити наше життя кращим. І йому це вдавалося" , - написав Разумков у Фейсбуці.