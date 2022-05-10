Разумков повідомив про смерть Леоніда Кравчука

Перший президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня. Про це пишуть "Українські Новини", з посиланням на джерело у родинному колі експрезидента.

Повідомляється, що Кравчук помер сьогодні о 17.00 за київським часом після тривалої хвороби.

Колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба також підтвердив смерть Кравчука.

Колишній спікер Верховної Ради, нардеп Дмитро Разумков, також повідомив про смерть першого президента України.