Кабмін затвердив перехід активів РФ у держвласність України

Кабмін затвердив документ, згідно з яким активи РФ на території України переходять до Державного підприємства Національний інвестиційний фонд. Про це оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє Корреспондент.

"І президент, і уряд неодноразово говорили, що Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни" , - підкреслив він.

За словами Шмигаля, Україна працює над Планом відновлення країни. Одним з основних джерел наповнення фонду стануть конфісковані російські активи та кошти.

Глава Кабміну також зазначив, що в Україні вже розпочала роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи.

Раніше повідомлялося, що в Україні заблокували виведення активів майже 7000 проросійських компаній.