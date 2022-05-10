Держспецзв'язку: російські хакери атакували телеком-операторів

Російські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти українських телеком-операторів. Про це заявили в Держспецзв'язку, повідомляє Економічна правда.

"Росіяни навіть не намагаються приховати свої дії і викладають повідомлення про атаки в інтернет" , - зазначили там.

У відомстві додали, що попри часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. А загалом ні на роботу компаній, ні на надання послуг своїм споживачам ця DDoS-атака практично не вплинула.

Імовірною метою кібератаки є її використання для проведення чергової інформаційно-психологічної операції, резюмували там.