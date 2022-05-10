ДПСУ: РФ знову обстріляла Сумщину та Чернігівщину

Війська РФ увечері у вівторок знову обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Про це поінформувала Державна прикордонна служба України.

"Близько 19 години ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Шосткинського району Сумської області. Також до вечора вже сталося два обстріли з мінометів території Городнянського району Чернігівської області, які велися з боку російського села Нові Юрковичі" , - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Прикордонники уточнили, що наслідки обстрілу з'ясовуються.

Раніше голова Сумської ОВ Дмитро Живицький повідомив, що у Шосткінському районі області сталося кілька потужних вибухів у різних містах.