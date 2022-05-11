Україна запропонувала Газпрому перемістити транзит газу

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" запропонував російському "Газпрому" перемістити частину транзиту газу на точку з'єднання"Суджа". У НАК заявили, що не несуть відповідальності за транспортування через окуповані Росією території, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Як розповіли в компанії, "Газпрому" направлено офіційний лист, в якому російського монополіста попередили про настання форс-мажорних обставин. Йдеться про неможливість транспортування газу через захоплену російськими військами ДВС "Сохранівка" і прикордонну компресорну станцію "Новопсков" в Луганській області. За цим маршрутом прокачується близько третини загального обсягу транзиту газу.

"Газпрому" було запропоновано перенести відповідні обсяги транзиту на фізичну точку з'єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території" , - зазначили в "Нафтогазі".

У компанії підкреслили, що перекидання транзитного потоку не зажадає від "Газпрому" ніяких доплат, а технічні перешкоди для такого кроку теж відсутні.

"Таким чином, Росія може зберегти транзит і виконати свої зобов'язання перед європейськими партнерами" , - уточнили в НАК.

У "Нафтогазі" пояснили, що на сьогодні Україна може гарантувати безпеку транзиту газу тільки на підконтрольній території. З цієї причини російській стороні запропоновано перемістити необхідні обсяги транзиту на іншу точку з'єднання.

Нагадаємо, вчора Оператор ГТС України заявив про припинення транзиту газу до Європи через ДВС "Сохранівка". Як пояснили в компанії, на окупованих Росією територіях існує загроза несанкціонованого відбору газу, втручання в технологічні процеси транспортування.